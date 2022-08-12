Чоловік заперечував збройну агресію Росії проти України

СБУ підозрює екс-керівника Дністровської районної організації соціалістичної партії у колабораціонізмі. За даними правоохоронців, чоловік протягом кількох місяців публікував в «Однокласниках» дописи, в яких висловлював підтримку Путіну, заперечував напад Росії на Україну та публікував пісні про дружбу українців і росіян.

Про викриття мешканця Дністровського району повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області у п’ятницю, 12 серпня. За версією слідства, екс-керівник районної організації забороненої судом «Прогресивної соціалістичної партії України» із травня 2022 року публікував в «Однокласниках» дописи, фото й відео в яких заперечував збройний напад Росії на Україну та висловлював співчуття полеглим окупантам.

Як уточнюють у прес-службі Чернівецької обласної прокуратури, чоловік також відкрито наголошував, що підтримує президента країни-агресора. Транслював пісні про так звану «дружбу» російського й українського народів під час збройної агресії проти України.

Наразі буковинцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 1 11-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.