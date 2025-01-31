Євгеній Герасименко очолював ДМП «ІФТКЕ» з 2019 по 2022 роки

Колишній очільник «Івано-Франківськтеплокомуненерго», 45-річний Євгеній Герасименко, 24 січня отримав підозру у службовій недбалості, яка завдала підприємству збитків на 4,5 млн грн. Сайт «Курс» повідомляє, що 27 січня Івано-Франківський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 30 тис. грн застави.

Євгеній Герасименко очолював «Івано-Франківськтеплокомуненерго» з 2019 до 2022 року. Згідно з матеріалами справи, 18 листопада 2021 року підприємство уклало договір з ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго» на транспортування теплової енергії від котельні на вулиці Індустріальній, 34. Слідчі вважають, що під час підписання угоди Герасименко не перевірив відомості про втрати теплової енергії й «Івано-Франківськтеплокомуненерго» переплатило 4,5 млн грн.

Суддя Ірина Пастернак призначила Євгенію Герасименку запобіжний захід у вигляді 30 тис. грн застави. Підозрюваний до 24 березня має прибувати до суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця роботи та проживання, здати закордонний паспорт та утримуватися від спілкування зі свідками. Ухвалу можна оскаржити впродовж п'яти днів в Івано-Франківському апеляційному суді.

Зазначимо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2022 році повідомляв, що звільнив Євгенія Герасименка з посади директора «Івано-Франківськтеплокомуненерго», оскільки підприємство могло неправильно нараховувало платіжки за теплопостачання. «Курс» додає, що Євгеній Герасименко також потрапив у реєстр корупціонерів, оскільки невчасно подав електронну декларацію. За це суд у 2021 році оштрафував його на 850 грн.

Додамо, що ТОВ «Івано-Франківськ теплоенерго» з лютого 2022 року очолює Володимир Фалдина.