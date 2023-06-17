Парламент країни ухвалив вимогу притягнути до відповідальності росіян, які вчиняли злочини проти України

Естонський парламент ухвалив заяву, яка вимагає притягнути до відповідальності причетних до злочинів на території України росіян. Про це заявив на зустрічі з українською делегацією Верховної Ради України у п'ятницю, 16 червня, голова естонського парламенту Лаурі Гуссар.

За його словами, нещодавно Естонія ухвалила заяву щодо трибуналу проти росіян, які скоюють чи скоювали злочини в Україні. Такий документ підкреслює готовність Естонії підтримувати Україну як матеріально, так і правничо.

«Нещодавно Рійгікогу ухвалив заяву, в якій вимагає притягнути до індивідуальної відповідальності осіб, причетних до планування, підготовки, розгортання та вчинення злочину агресії проти України, і закликає створити для цього спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН», – заявив Лаурі Гуссар.

Він підкреслив підтримку України Естонією до остаточної перемоги над Росією. Також Гуссар висловив впевненість, що Україна стане членом Євросоюзу та НАТО після війни.