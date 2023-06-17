Естонія підтримала створення трибуналу щодо злочинів Росії
Естонський парламент ухвалив заяву, яка вимагає притягнути до відповідальності причетних до злочинів на території України росіян. Про це заявив на зустрічі з українською делегацією Верховної Ради України у п'ятницю, 16 червня, голова естонського парламенту Лаурі Гуссар.
За його словами, нещодавно Естонія ухвалила заяву щодо трибуналу проти росіян, які скоюють чи скоювали злочини в Україні. Такий документ підкреслює готовність Естонії підтримувати Україну як матеріально, так і правничо.
«Нещодавно Рійгікогу ухвалив заяву, в якій вимагає притягнути до індивідуальної відповідальності осіб, причетних до планування, підготовки, розгортання та вчинення злочину агресії проти України, і закликає створити для цього спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН», – заявив Лаурі Гуссар.
Він підкреслив підтримку України Естонією до остаточної перемоги над Росією. Також Гуссар висловив впевненість, що Україна стане членом Євросоюзу та НАТО після війни.