Деякі школи Івано-Франківська запрацюють вже з четверга, 18 листопада

У Івано-Франківську з 22 листопада у всіх школах, де вакциновано 100% працівників, відновлять навчання. Відповідне розпорядження видав міський голова Руслан Марцінків під час оперативної наради у вівторок, 16 листопада.

«На оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах! Вже майже всі працівники провакциновані (а не вакциновані – відсторонені). І щоб за цієї умови, де 100% вакцинованих, 5-11 класи вийшли на навчання. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі», – повідомив Руслан Марцінків.

Водночас за словами міського голови, деякі школи запрацюють вже з четверга, 18 листопада.

Додамо, що з 30 жовтня Івано-Франківська область віднесена до «червоної зони» карантину. 10 листопада в області виявили 1454 нових випадків Covid-19. Це найбільша для Прикарпаття кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 27 жовтня 2021 року, коли виявили 1258 хворих на Covid-19.

Нагадаємо, що станом на 8 листопада у франківських школах до роботи не допустили 48 педагогів через наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію освітян. З цієї ж причини не зможуть працювати 19 працівників у позашкільних закладах міста. Загальна кількість працівників у школах Івано-Франківська – 4284, у дитсадках – 2058.