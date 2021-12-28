Уряд Франції на засіданні Ради міністрів визначив нові заходи протидії коронавірусній інфекції, включаючи запровадження з 15 січня «вакцинної перепустки» у разі, якщо її схвалить парламент. На засіданні, яке проходило за допомогою відеозв'язку, головував президент Франції Еммануель Макрон.

«Сьогоднішня рада міністрів затвердила проект закону, який перетворить санітарну перепустку на вакцинну перепустку. Це означає, що в місцях, де повинна була застосовуватися ця [санітарна] перепустка, потрібно буде підтвердити свою вакцинацію, щоб увійти . Негативного тесту більше недостатньо», – сказав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок, 27 грудня, на прес-конференції після засідання уряду, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він пообіцяв посилення санкцій за виготовлення та розповсюдження фальшивих перепусток і наголосив на важливості вакцинації. Французький прем’єр-міністр, зокрема, нагадав, що минулої суботи в країні виявили 100 тис. нових хворих на коронавірус.

Він повідомив, що від ранку вівторка, 28 грудня, дотримуючись рекомендацій Верховної комісії у справах охорони здоров'я, третє, бустерне щеплення можна буде зробити через три місяці після першої вакцинації.

Терміном на три тижні запроваджуються обмеження на великі колективні заходи: до 2 тис. людей у приміщенні та до 5 тис. на відкритому повітрі. Забороняються традиційні вітальні церемонії та прийоми з нагоди Нового року.

Не допускається проведення концертів, у яких публіка має стояти. Заборонено вживати їжу і напої у громадському транспорті, кіно, театрах та спортивних залах.

Прем'єр-міністр також вказав на обов'язковість дистанційної роботи, де це можливо, по три-чотири дні на тиждень.

Уряд вирішив не оголошувати комендантську годину 31 грудня. Але при цьому Кастекс наполягав на важливості дотримання санітарних вимог під час святкування Нового року: провітрюванні приміщень, використанні масок та проведенні тестів перед зустріччю з близькими.

Влада Франції також вирішила не переносити відновлення навчального року після свят. Передбачається, що школярі повернуться до класів, як і передбачено навчальною програмою, 3 січня.

Нагадаємо, на тлі поширення нового варіанту коронавірусу під назвою «Омікрон», багато країн світу вводять обмеження на в’їзд і посилюють карантин. Детальніше про те, які країни вже запровадили обмеження на в’їзд через поширення штаму «Омікрон» читайте у нашій статті.