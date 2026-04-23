Армін Паппергер заявив, що не порівнював українських виробників дронів з домогосподарками

Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що американські журналісти нібито неправильно інтерпретували його слова щодо українських виробників дронів. Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv, передає Deutsche Welle.

За словами Арміна Паппергера, журналіст The Atlantic подав його висловлювання в хибному контексті. Підприємець стверджує, що не порівнював українських виробників БпЛА з домогосподарками.

«Ми мали три тези: Rheinmetall не виробляє квадрокоптери й не планує цього робити в майбутньому; наші дрони збираються за принципом click-and-play, як Lego; і те, що українські родини часто залучені до виробництва. Усе це було пов’язано зовсім інакше», – заявив Паппергер.

Він також наголосив, що спілкувався з багатьма українськими політиками, які зрозуміли, що його слова були сприйняті неправильно. За словами Паппергера, «таке трапляється з американськими журналістами».

Нагадаємо, 27 березня The Atlantic опублікував інтерв’ю з генеральним директором Rheinmetall, у якому він нібито розкритикував українських виробників дронів. Стверджувалося, що Армін Паппергер заявив, що вони «граються з Lego» та не створюють інновацій. Журналіст зазначив, що Україна є одним із найбільших виробників дронів серед демократичних країн, і згадав компанії Fire Point та Skyfall. У відповідь Паппергер нібито сказав, що це «українські домогосподарки, які мають 3D-принтери на кухні та виготовляють деталі для дронів».

Інтерв’ю викликало обурення серед українців. Зокрема, представник компанії Skyfall у коментарі журналісту Саймону Шустеру зазначив, що «якщо для знищення танків та артилерії достатньо дрона, зробленого українськими “домогосподарками”, то, схоже, офіційно розпочалася ера “домогосподарок”».

Заяву також прокоментував президент України Володимир Зеленський: «Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall. Вітаю наш український ОПК із таким рівнем».

29 березня Rheinmetall опублікував допис у соцмережі X, у якому заявив, що «з найвищою повагою» ставиться до українців, які вже понад чотири роки змушені оборонятися від російських атак.