16 березня 2010 року молода українська студія з розробників, що сепарувалися від творців легендарного S.T.A.L.K.E.R, випустила свою дебютну відеогру Metro 2033, яка стала однією з найвпізнаваніших та неоднозначних ігор українського ігропрому. До 14-річчя культової гри та серії від 4А Games розповідаємо про історію студії та її творіння, а також скандали та проблеми, з якими стикнулися розробники Metro після російського вторгнення в Україну.

Розкол GSC Game World та народження нової студії

Засновники 4А Games мали доволі хороший бекграунд для створення нових тайтлів – студію, яка створила серію Metro заснували вихідці з GSC Game World – української компанії, яка створила серію S.T.A.L.K.E.R., відому на весь світ. Причиною створення нової студії стали конфлікти у керівництві GSC під час створення S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Більше про легендарну українську гру можна прочитати тут.

Так, між керівником проекту, Андрієм Прохоровим, та головним виконавчим директором студії, Сергієм Григоровичем виникла серйозна конфронтація через розподіл зарплат у GSC. У 2006 році конфлікт щодо розподілу коштів сягнув апогею, і Прохоров спільно з провідними програмістами GSC Олександром Максимчуком та Олесею Шишковцовою, а також 3D-художником Андрієм Ткаченком покинули студію та створили нову – 4A Games.

Креативний директор 4А Games Андрій Прохоров

Згодом до новоствореної студії приєдналася ще низка розробників, які працювали над S.T.A.L.K.E.R. Та робота над дебютною грою 4A Games розпочалася значно раніше – ще тоді, коли про розкол у GSC не йшлося.

Процес створення Metro 2033

Ще задовго до відділення розробників від GSC Андрій Прохоров запропонував створити гру, схожу на майбутню Metro 2033. Тоді, у 2002 році, йшлося про продовження S.T.A.L.K.E.R (який ще мав назву Oblivion Lost), де люди жили у київському метро та виживали у постапокаліптичному світі.

У 2004 році розробники, які ще не покинули GSC, створили першу збірку майбутньої Metro 2033 – «1917». У збірці, опублікованій лише у 2011 році, творці гри тестували заготовку рівня на київській станції метро Хрещатик. На рівні повністю скопіювали станцію та показали кілька диггерів на ній. Зокрема, у збірці показали одну з опор станції метро з викладеними плиткою соняхами. Розробники повністю відтворили стіну та навіть додали її до фінальної версії гри.

Базою нової гри 4A Games обрали твір російського письменника Дмітрія Глуховського «Метро 2033» – популярну постапокаліптичну новелу про життя людей у московському метро після ядерної війни. У пост’ядерному світі існують і мутанти, які живуть на поверхні землі та нападають на тих, хто вирушає на вилазки з метро. Мутанти також трапляються і на московських станціях підземки. Твір Глуховського сподобався Андрію Прохорову, тож він вирішив відмовитися від ідеї життя у київському метро та розпочав роботу над подіями гри в Росії.

Під час розробки автори проекту тісно співпрацювали з Глуховським – в інтерв'ю сайту GSC-Fan Андрій Прохоров повідомив, що з «Метро 2033» він ознайомився восени 2003 року і тієї ж ночі написав Глуховському, який на той час працював журналістом у Франції. Письменнику сподобалася ідея розробника і за три роки, поки робився S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Chornobyl, він переписав сюжет під повноцінний роман (на що йому знадобилося шість місяців), який ліг в основу гейм-адаптації.

Автор «Метро 2033» Дмітрій Глуховський

Початково розробники планували створити шутер (англ. shoot – стріляти) у напіввідкритому світі з можливістю виконання додаткових завдань. Гравці мали грати за безіменного персонажа – стать геймери могли б обрати самі. Крім того, творці гри планували створити мультеплеєр з підтримкою до 32 гравців та можливістю створення онлайн-продовження для проекту. Та після того, як у Metro 2033 з’явився видавець, концепція гри змінилася – розробники затвердили, що проект має бути лінійним з кількома кінцівками, а головним героєм стане Артем – мешканець московської підземки та герой роману Глуховського.

У 2009 році видавцем Metro 2033 стала американська компанія THQ, яка внесла у розробку низку правок та змінила сценарій гри. Студія виділила на розробку української гри відносно невеликий бюджет, не маючи сподівань на фінансовий успіх Metro 2033, проте ретельно контролювала процес створення проекту. До слова, видавцями гри могли стати всесвітньо відомі студії Ubisoft та Electronic Arts, які кілька десятиліть підряд тримають планку ігрових гегемонів. Та представники компаній, попри позитивну оцінку Metro 2033, відмовилися фінансувати дрібну українську студію.

Для Metro 2033 розробники створили власний рушій 4A Engine, який візуально подібний до рушія S.T.A.L.K.E.R. X-Ray. Голова GSC Game World Сергій Григорович, який мав конфлікти з розробниками 4A, заявив, що вони створили рушій на передвипускній версії X-Ray – програмісти 4A Олександр Максимчук та Олеся Шишковцова дійсно працювали над розробкою рушія для S.T.A.L.K.E.R., тож могли його взяти за основу для власного рушія. Проте творці Metro відкинули ці звинувачення, стверджуючи, що він є власною розробкою.

Скриншот з Metro 2033

У вересні 2006 року вийшов перший трейлер Metro 2033. Тоді розробники планували випустити гру у 2008 році на ПК та консолях PlayStation3, проте через рішення видавця 4A переніс проект на консолі Xbox 360. Згодом розробка гри затягнулася – вихід Metro 2033 перенесли на перший квартал 2010 року. 16 березня 2010 року 4A Games випустили фінальний трейлер, приурочений до виходу Metro 2033.

У Metro 2033 геймери виступали в ролі мовчазного Артема, який має дістатися зі станції московського метро «ВДНГ» до станції «Поліс», і попередити місцевих мешканців про небезпеку. Гравцям доведеться стикнутися з різними мутантами та невідомими істотами – Чорними, у присутності яких люди втрачають глузд.

Паралельно геймери можуть дослідити постапокаліптичний світ та дізнатися більше про мешканців метро – часто типових пострадянських персонажів, які торгують та живуть в облаштованих «містах»-станціях, або ж воюють у складі місцевих фракцій – неонацистів «Четвертого рейху» та соціалістів «Красной лінії», угруповань «Поліс», «Ганза» та інших. Фракції гри мають свої власні держави у межах метрополітену та ворогують між собою.

Попри низькі очікування компанії-видавця, Metro 2033 отримала позитивні відгуки на ігровому порталі Metacritic (81 зі 100 балів) та в Xbox 360 (77 зі 100). Сподобавшись критикам ті ігровій спільноті, гра продалася тиражем у понад 1,5 млн копій до 2012 року.

Скриншот з Metro 2033

На тлі успіху Metro 2033 4A одразу розпочали роботу над сиквелом – Metro Last Light, змінивши видавця – ним стала компанія Deep Silver, що належить ігровому холдингу Embracer Group AB. Гра вийшла у 2013 році та має оригінальний сюжет, який продовжує пригоди Артема у постапокаліптичній Москві. Друга частина отримала ще кращі відгуки, аніж оригінал, що спонукало розробників вже у 2014 році випустити ремастер-версії обидвох частин та здійснити у 2019 році реліз третьої частини – Metro Exodus.

Попри те, що Metro 2033 створили українські розробники, сетинг гри та загальна настроєвість відображає російське постапокаліптичне життя – з російськими персонажами, які радять «не їсти жовтий сніг», московськими станціями метро та російською мовою, яка, на відміну від української, була доступна на релізі гри. Так, український дубляж у грі від української студії з’явився лише у 2014 році, після переїзду студії за кордон.

Переїзд до Мальти та Metro Exodus

12 травня 2014 року, за два місяці після окупації Криму Росією, 4A Games оголосила про розширення кількості співробітників та переїзд у Мальту. До європейської країни переїхало і керівництво компанії, зокрема Андрій Прохоров.

«Рідна ненько, вранці ми тебе залишаємо на деякий час. Не тому, що не любимо, але так треба – по-іншому 4A Games просто зникне – вкрай складно в умовах війни с х*йлом отримати інвестиції на розробку ігор. Паблішерів можна зрозуміти… Але на серці сум – почуваєш себе зрадником, бо залишаємо країну в смутний час, але ми не зрадники. Україно, ми тебе кохаємо і, в не дуже далекій Мальті, буде просто нова частка України. 4A Games Malta – то українська фірма», – написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Прохоров.

Зазначимо, команда 4A Games та особисто Прохоров брали участь в Євромайдані та агітували інших українських розробників підтримувати протестувальників. Та після перемоги Майдану половина всього складу компанії переїхала до Мальти, щоб залучити спеціалістів світового рівня, розповів Андрій Прохоров в інтерв’ю ІTC.

Андрій Порохов (у центрі) під час подій Євромайдану у грудні 2013 року

До серпня 2014 року в іграх від 4A не було української мови. Героїв Metro 2033 та Metro: Last Light у перевиданні Redux озвучили актори київської аматорської студії «Омікрон», серед яких був присутній легендарний голос телеканалів «1+1» та «ICTV» Євген Малуха (голос Гомера Сімпсона та Альфа з однойменного серіалу), його колега Андрій Твердак та інші.

Та вже ж окупація частини України та чітка публічна позиція 4A не зупинила студію від роботи над Metro Exodus, події якої все ще відбуваються на території Росії. Крім того, для розробки нової гри, яка розпочалася у 2014 році, керівництво студії було не проти запрошувати російських спеціалістів.

«Маючи нормальний офіс у країні, що входить до Євросоюзу, ми зможемо залучати людей звідусіль. Те, що на Мальту із задоволенням приїдуть фахівці і зі США, і з Росії, показав перший день після анонсу нової студії», – повідомив Андрій Прохоров.

Офіс 4A Games у мальтійському місті Сліма

Під час бета-тестування майбутньої Metro Exodus в Андрія Прохорова стався обширний інсульт, через що йому паралізувало половину тіла та він не міг керувати проектом. Незважаючи на це, розробка гри продовжилася під керівництвом його колег – гейм-дизайнера Андрія Шевченка та Сергія Кармальського.

Гра Metro Exodus вийшла в лютому 2019 року без української локалізації – розробники, які пообіцяли якісну українську озвучку, вперше займалися дубляжем без компаній-підрядників, тож процес затягнувся. Українська мова стала доступна у березні 2019 року.

Попри те, що події Metro Exodus відбуваються на території Росі та Казахстану, розробники вклали у гру антивоєнні та антиросійські послання, через що третю частину серії розкритикували російські користувачі. Росіяни, які вважали серію ігор Metro «своєю», звинуватили 4A Games в «русофобії» та антикомуністичних настроях.

Зазначимо, що Metro Exodus стала найбільш прибутковою грою українського виробництва у 2022 році – за перший рік повномасштабного вторгнення Росії до України третя частина про російське метро заробила 5,3 млн доларів на платформі ігрової дистриб’юції Steam. Станом на травень 2023 року було продано 8,5 млн копій Metro Exodus.

Розробка Metro під час російсько-української війни

Питання щодо того, чи доречно продовжувати серію про російське метро, постало знову під час повномасштабного вторгнення – 15 лютого 2024 року 4A Games підтвердило чутки про розробку нової гри у всесвіті Metro. Окрім VR-проекту, який випустять 2024 року, розробники працюють над четвертою частиною серії.

Metro Exodus turns 5 years old today, and has now sold over 10 Million copies.



Metro will return in VR with Metro Awakening from @vertigogames in 2024 - and the next mainline Metro from @4AGames…



When it’s ready



Thank you for coming on the journey so far with us. pic.twitter.com/qlOW9du4Jc