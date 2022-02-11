Головні новини Львова за 11 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Ковідна хвиля у Львові, схоже, потрохи йде на спад. Чи вчитимуться школярі наживо наступного тижня? Обговоримо у випуску. Забудувати не можна заборонити. Депутати Давидівської громади дозволили звести будинки просто на ставках у селі під Львовом. Про буремні 90-ті, бандитів і жорстокий кримінальний світ. У Львові відбувся допрем'єрний показ стрічки Олега Сєнцова «Носоріг». Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 11 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 132 334 (+1 298 за попередню добу).
Депутати Давидівської громади дозволили забудувати ставки у селі Чишки
Тепер ПП «Олісе», яке орендує ділянку зі ставками, зможе розпочати там реконструкцію водойм та розгорнути житлово-офісне будівництво.
Вікторія Полюга після введення укола Zolgensma повернулася зі США
Дівчинка добре перенесла процедуру і тепер на неї чекає тривала реабілітація, яку батьки дівчинки планують продовжити в Італії.
Невакцинована медсестра львівського ліцею скасувала своє відсторонення від роботи
Оксана Єрьоменко вважає вакцинацію від ковіду експериментом.
Куди піти у Львові у вихідні 11-13 лютого
«Друга Ріка» та «Очеретяний кіт», виставка Івана Винарчика, вистави за лаштунками та за поезією Антонича.
На горілчаному заводі в Городку великими партіями підробляли алкоголь
На території заводу «Абсолютний стандарт» провели обшуки.
Хочу купити зброю, щоб захищати себе і свою сім’ю
Які види зброї можуть купити українці, в чому особливості і як за допомогою зброї можна захистити себе та свою родину.
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