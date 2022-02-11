Ковідна хвиля у Львові, схоже, потрохи йде на спад. Чи вчитимуться школярі наживо наступного тижня? Обговоримо у випуску. Забудувати не можна заборонити. Депутати Давидівської громади дозволили звести будинки просто на ставках у селі під Львовом. Про буремні 90-ті, бандитів і жорстокий кримінальний світ. У Львові відбувся допрем'єрний показ стрічки Олега Сєнцова «Носоріг». Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+1298

Станом на 11 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 132 334 (+1 298 за попередню добу).

Депутати Давидівської громади дозволили забудувати ставки у селі Чишки

Тепер ПП «Олісе», яке орендує ділянку зі ставками, зможе розпочати там реконструкцію водойм та розгорнути житлово-офісне будівництво.

Вікторія Полюга після введення укола Zolgensma повернулася зі США

Дівчинка добре перенесла процедуру і тепер на неї чекає тривала реабілітація, яку батьки дівчинки планують продовжити в Італії.

Невакцинована медсестра львівського ліцею скасувала своє відсторонення від роботи

Оксана Єрьоменко вважає вакцинацію від ковіду експериментом.

Куди піти у Львові у вихідні 11-13 лютого

«Друга Ріка» та «Очеретяний кіт», виставка Івана Винарчика, вистави за лаштунками та за поезією Антонича.

На горілчаному заводі в Городку великими партіями підробляли алкоголь

На території заводу «Абсолютний стандарт» провели обшуки.

Хочу купити зброю, щоб захищати себе і свою сім’ю

Які види зброї можуть купити українці, в чому особливості і як за допомогою зброї можна захистити себе та свою родину.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter