Куди скаржитись, якщо не вивозять вчасно сміття? На контейнерах встановлять спеціальні QR-коди. Від 6 і аж до 17 тисяч гривень: на львівському ринку оренди житла відбулося пожвавлення. Розповімо, скільки вартує орендувати квартиру на довгий термін. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує заселяти до студентських гуртожитків лише щеплених студентів. Про головне за день розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+28

Станом на 12 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 543 (+28 за попередню добу).

Скільки коштує довгострокова оренда квартир у Львові

Кількість людей, що бажають винайняти квартиру, збільшуються. Водночас ціни, які минулоріч впали на 15-20%, нині упевнено крокують угору.

День Незалежності у Львові

З нагоди Дня Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Публікуємо велику програму заходів на 20-24 серпня.

Двох працівників «Львівгазу» затримали під час отримання хабарів

Один службовець вимагав 20000 грн, інший – 9000 грн. Їх затримали після отримання хабарів.

На Сході помер 51-річний військовий з Новояворівська

У середу, 11 серпня, у зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) помер боєць 24-ї бригади, мешканець Новояворівська Олександр Орос.

Німецька компанія Kreisel почала будівництво нового заводу на Львівщині

У новий завод з виробництва сухих будівельних сумішей інвестують понад 10 млн євро.

«Українці викидають вдвічі більше їжі, ніж німці»

Ростислав Косюра розповів нам про перший в Україні банк їжі для малозабезпечених, який запрацював у Львові.

Оператори «Львівобленерго» припинять приймати показники лічильників телефоном

Передати показники можна буде лише автоматичними сервісами, а повідомити про аварію в електромережах – у чат-ботах Viber та Telegram.

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