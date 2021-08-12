Головні новини Львова за 12 серпня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Куди скаржитись, якщо не вивозять вчасно сміття? На контейнерах встановлять спеціальні QR-коди. Від 6 і аж до 17 тисяч гривень: на львівському ринку оренди житла відбулося пожвавлення. Розповімо, скільки вартує орендувати квартиру на довгий термін. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендує заселяти до студентських гуртожитків лише щеплених студентів. Про головне за день розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 12 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 543 (+28 за попередню добу).
Скільки коштує довгострокова оренда квартир у Львові
Кількість людей, що бажають винайняти квартиру, збільшуються. Водночас ціни, які минулоріч впали на 15-20%, нині упевнено крокують угору.
З нагоди Дня Незалежності українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Публікуємо велику програму заходів на 20-24 серпня.
Двох працівників «Львівгазу» затримали під час отримання хабарів
Один службовець вимагав 20000 грн, інший – 9000 грн. Їх затримали після отримання хабарів.
На Сході помер 51-річний військовий з Новояворівська
У середу, 11 серпня, у зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) помер боєць 24-ї бригади, мешканець Новояворівська Олександр Орос.
Німецька компанія Kreisel почала будівництво нового заводу на Львівщині
У новий завод з виробництва сухих будівельних сумішей інвестують понад 10 млн євро.
«Українці викидають вдвічі більше їжі, ніж німці»
Ростислав Косюра розповів нам про перший в Україні банк їжі для малозабезпечених, який запрацював у Львові.
Оператори «Львівобленерго» припинять приймати показники лічильників телефоном
Передати показники можна буде лише автоматичними сервісами, а повідомити про аварію в електромережах – у чат-ботах Viber та Telegram.