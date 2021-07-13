Головні новини Львова за 13 липня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Продовження війни за Миколаївську фортецю. Активісти влаштували акцію під облрадою і ЛОР звільнила ініціатора руйнування пам'ятки. Розберемося у цій складній історії. Pfizer отримають усі охочі львів'яни, але почнуть його використовувати у центрах масової вакцинації ще не скоро. Побили горщики чи вберігають статки від арешту? Нардеп Ярослав Дубневич поділив частину спільного майна після розлучення з дружиною. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 13 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 043 (+9 за попередню добу).
Поліція затримала 25-річного водія, що їхав Львовом зі швидкістю 162 км/год
За допомогою радару TruCam львівські патрульні виявили водія, що їхав вул. Стрийською зі значним перевищенням швидкості – 162 км/годину. Йому доведеться сплатити 1700 грн штрафу.
Розлучений Ярослав Дубневич через суд розділив із дружиною майно
Серед нажитого за 30 років шлюбу – 55 земельних ділянок, а також квартира і будинки в Зубрі та у Львові. При цьому суд поділив лише те майно, яке належить Ярославу Дубневичу, а все, що записане на його дружину, залишилось за нею.
Винуватець ДТП з двома загиблими на Львівщині виплатить 2,5 млн грн
П’яний водій позашляховика Audi Q7 спричинив зіткнення чотирьох авто на Сколівщині. Унаслідок аварії двоє людей загинули, а ще двоє отримали інвалідність.
Ресторанам Львівщини заборонили готувати майонезні салати та заварні тістечка
Через надмірну спеку тимчасово не готуватимуть страви, що швидко псуються.
«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 25 вулиць Львова
У середу, 14 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 25 вулицях Львова. Подаємо перелік адрес, де із 09:00 до 17:00 не буде світла.
УГКЦ планує відновити зруйновану 80 років тому церкву в центрі Львова
У дзвіниці біля музею «Русалка Дністрова» планують відновити церкву і водночас створити культурно-мистецький простір.
Львівський паб через суд скасував 200 тис. грн штрафу за нелегальну музику
Касаційний господарський суд скасував штраф львівському пабу «Залізна шапка» за використання нелегальної музики. Українська ліга авторських і суміжних прав відмовилась від претензій до львівських рестораторів.
Депутати Львівської облради позбавили посади Валерія Потюка
Ліквідація КП «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» стала наслідком конфлікту навколо Миколаївської фортеці.