Продовження війни за Миколаївську фортецю. Активісти влаштували акцію під облрадою і ЛОР звільнила ініціатора руйнування пам'ятки. Розберемося у цій складній історії. Pfizer отримають усі охочі львів'яни, але почнуть його використовувати у центрах масової вакцинації ще не скоро. Побили горщики чи вберігають статки від арешту? Нардеп Ярослав Дубневич поділив частину спільного майна після розлучення з дружиною. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 13 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 043 (+9 за попередню добу).

Поліція затримала 25-річного водія, що їхав Львовом зі швидкістю 162 км/год

За допомогою радару TruCam львівські патрульні виявили водія, що їхав вул. Стрийською зі значним перевищенням швидкості – 162 км/годину. Йому доведеться сплатити 1700 грн штрафу.

Розлучений Ярослав Дубневич через суд розділив із дружиною майно

Серед нажитого за 30 років шлюбу – 55 земельних ділянок, а також квартира і будинки в Зубрі та у Львові. При цьому суд поділив лише те майно, яке належить Ярославу Дубневичу, а все, що записане на його дружину, залишилось за нею.

Винуватець ДТП з двома загиблими на Львівщині виплатить 2,5 млн грн

П’яний водій позашляховика Audi Q7 спричинив зіткнення чотирьох авто на Сколівщині. Унаслідок аварії двоє людей загинули, а ще двоє отримали інвалідність.

Ресторанам Львівщини заборонили готувати майонезні салати та заварні тістечка

Через надмірну спеку тимчасово не готуватимуть страви, що швидко псуються.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 25 вулиць Львова

У середу, 14 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 25 вулицях Львова. Подаємо перелік адрес, де із 09:00 до 17:00 не буде світла.

УГКЦ планує відновити зруйновану 80 років тому церкву в центрі Львова

У дзвіниці біля музею «Русалка Дністрова» планують відновити церкву і водночас створити культурно-мистецький простір.

Львівський паб через суд скасував 200 тис. грн штрафу за нелегальну музику

Касаційний господарський суд скасував штраф львівському пабу «Залізна шапка» за використання нелегальної музики. Українська ліга авторських і суміжних прав відмовилась від претензій до львівських рестораторів.

Депутати Львівської облради позбавили посади Валерія Потюка

Ліквідація КП «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» стала наслідком конфлікту навколо Миколаївської фортеці.

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