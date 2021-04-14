Львівщина знову лідирує. Цього разу за темпами вакцинації. Сезон реставрацій 2021 у Львові розпочався. Зокрема відновили роботи з ремонту головного фасаду храму святих Петра і Павла. Які ще пам'ятки архітектури отримають нове життя цього року? Із сонячної Іспанії в Новий Розділ. Звичайний кондитер вирішив стати священником і тепер пропагує соціальне підприємництво. Ми продовжуємо надихати вас невигаданими історіями в проекті «Добро в дії». Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 14 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 59 814 (+506 за попередню добу).

Львівська облрада відмовилася перереєструвати чотири лікарні назад до Львова

Йдеться про чотири обласні лікарні, які розміщені у Львові, але у 2019 році буди перереєстровані у різні райони Львівської області.

Львівський суд визнав безпідставність адмінпротоколів НАЗК на Андрія Садового

НАЗК побачило у зверненнях мера до держорганів у справі Інни Свистун конфлікт інтересів.

У Львові виявили два нові самовільні будівництва

Міська інспекція ДАБК виявила два нові самовільні будівництва на вул. Смілій, 1а та на вул. Варшавській, 171 у Львові. Мерія закликає львів’ян бути обачними та не купувати квартири у неперевірених забудовників.

ФК «Карпати» оголосили про вакцинацію вболівальників в обмін на пожертви клубу

Водночас директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України заявляє, що вакцинувати будуть не всіх охочих, а лише тих фанів, хто старше 80 років.

Директор Стрийського лісгоспу задекларував криптовалюту дружини на 57 млн грн

Дружина підозрюваного у службовій недбалості директора Стрийського лісгоспу Ростислава Павліва задекларувала три види криптовалюти на загальну суму 57 млн грн.

«Львівобленерго» повідомило про знеструмлення 30 вулиць

У четвер, 15 квітня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 30 вулицях у Львові. Наводимо перелік адрес, де не буде світлв з 09:00 до 17:00.

«Онур» відремонтує найдовшу частину вул. Шевченка за 186,6 млн грн

Найдовша частина вул. Шевченка має протяжність приблизно 1,1 км. Згідно з проектом, на вулиці буде переважно три смуги руху з виділеною смугою для громадського транспорту в напрямку центру.

Мерія оприлюднила проект першого транспортного хабу у Львові

На розі вул. Чупринки та Бандери у Львові між зупинками транспорту облаштують громадський простір, де можна буде зручно пересісти з одного виду транспорту на інший.

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