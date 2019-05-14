Головні новини Львова за 14 травня

Додаткові заходи безпеки через випадок сказу у Львові. Міська комісія з надзвичайних ситуацій закликала власників домашніх тварин, які ще не мають щеплення від цієї хвороби, обов’язково це зробити.

Вакцина від кору для дорослих стала безкоштовною. Таку процедуру проводять у поліклініках. Раніше повторна та навіть перша вакцинація для дорослих вартувала грошей.

Через поломки трамвая львів'яни ходить пішки. Вранці вівторка люди були змушені добиратись на роботу власними ногами. Все через вагон маршруту №4, який поламався між вулицею Угорською та зупинкою «Стадіон Україна».

Від'єднатись від централізованого опалення буде простіше. Відтепер, щоб в багатоповерхівці облаштувати індивідуальне опалення, потрібно отримати згоду більше половини мешканців будинку.

Під асфальтом на вулиці Замарстинівській знайшли бруківку. Йдеться про відрізок від вулиці Дашкевича до Заводської.

Дебютний Lviv Ultra Trail. Це масштабна бігова подія із набором висоти, під час якої спортсмени мають здолати 9, 23, 42 або аж 73 кілометри.