У місті вже рахують збитки від ранкового буревію - серед них десятки повалених дерев і навіть розтрощений дитячий атракціон. Аукціон вдався. У Львові з молотка продали 5 земельних ділянок і вторгували за них рекордну суму за цей рік. У дитячій лікарні на Орлика відкрили Центр раннього виявлення порушень розвитку. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 17 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 657 (+31 за попередню добу).

Рідкісна хмара «грозовий комір» насувається на Львів

У вівторок вранці, 17 серпня, на Львів насунулася дощова хмара, що викликала сильну грозу. Львів’янин опублікував відео, як хмара насувалася на місто зі сторони вул. Наукової.

У Львові на аукціоні продали чотири ділянки під багатоквартирне житло

Землю загальною площею 3,6 га на вул. Пилипа Орлика та вул. Джона Леннона вдалося продати, при цьому у бюджет надійде за 87,2 млн грн.

Через смерть молодої дівчини на Львівщині водій виплатить 400 тис. грн

Унаслідок аварії неподалік смт Журавно загинула молода дівчина, а також травмувалась її неповнолітня сестра.

Львівські лікарі врятували 32-річного пацієнта, який болгаркою перерізав собі шию

Болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від сонної артерії, пацієнта вчасно доставили до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

«Я поступив як джентльмен»

Олімпійський призер Станіслав Горуна розповів нам про спорт без політики і вуличні бійки.

Нові тарифи на електрику

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зміни на ринку електричної енергії в Україні. Ми виокремили.

Через заміну колії на вул. Личаківській не курсуватимуть трамваї

З 20 до 23 серпня у Львові не курсуватимуть трамваї №1 та змінять маршрут трамваїв №2.

Прокуратурі не вдалось заборонити будівництво масштабного ЖК біля стадіону «Україна»

Депутат Львівської міської ради Олексій Різник планує збудувати житловий комплекс на вул. Липова Алея.

У потрійній ДТП на об'їзній Львова загинула пасажирка Renault Kangoo

На об'їзній дорозі Львова біля села Сокільники трапилась потрійна ДТП за участі вантажівки та двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 70-річна жінка.

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