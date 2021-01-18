Дешевий газ може бути тільки на карантині. Уряд тимчасово зменшив тарифи за блакитне паливо на третину. А коли не тільки газу, а й дому немає. Місто закликало львів'ян не бути байдужими до бездомних у люті морози. Без спільної молитви. У Львові офіційно скасували міське водосвяття, але воду таки можна буде набрати на площі Ринок. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 18 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 097 (+75 за попередню добу).

«Ми передумали»

Розповідаємо, який вплив на нові забудови в місті має міська рада і як забудовники використовують законодавство на свою користь.

Уряд знизив вартість газу для населення на 30%

Постачальникам газу заборонили піднімати вартість газу вище 6,99 грн/кубометр.

Під час катання на санках і лижах у Львові серйозно травмувалися 24 дитини

У дев’ятьох дітей, який госпіталізували до лікарні, діагностували переломи рук, ніг, передпліччя. Інші при падінні отримали забої, подряпини.

Знайденого у горах Румунії 25-річного львів'янина рятують від обмороження

25-річний львів'янин, якого дві доби шукали в горах на межі України і Румунії, перебуває у 8-й клінічній лікарні Львова. У нього обмороження пальців на руках та ногах.

До лікарень Львова з обмороженням і охолодженням госпіталізували 16 людей

У 12 пацієнтів були обморожені кінцівки, четверо отримали переохолодження. Найбільше пацієнтів з обмороженнями лікуються в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні.

Біля Самбора збудують картоплесховище вартістю майже 100 млн грн

Інвестори вже почали встановлювати бетонні конструкції під металеві опори для складу. Завершити будівництво картоплесховища планують до серпня 2021 року.