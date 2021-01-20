Лікарі просять гроші на розвиток своїх медзакладів. Загалом нарахували півмільярда гривень, а у бюджеті закладено лише 150 мільйонів. Буде вертолітний майданчик. Лікарня швидкої допомоги оголосила тендер на його будівництво. Із Грибовицького полігону забирають фільтрат. Німецька станція запрацювала на повну потужність. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 20 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 32 337 (+109 за попередню добу).

У Львові помер відомий поет та графік Роман Садловський

У Львові на 57-му році життя помер Роман Садловський, український поет та графік, учасник літературного угруповання «ЛуГоСад». Через локдаун чин поховання відбудеться тільки в присутності найближчих.

На Львівщині сільський скульптор ліпить зі снігу левів. Фото дня

Зліплені скульптури є досить реалістичними та відповідають справжнім розмірам тварини. Ідея створити таких левів у чоловіка виникла, коли він прибирав сніг у дворі.

Унаслідок ДТП на Яворівському полігоні травми отримали восьмеро військових

Двох постраждалих вже прооперували, ще один чекає на операцію.

Львівський суд не дозволив арештувати слідчого СБУ, що віддав контрабандисту 24 кг коштовностей

Слідчий СБУ Віталій Михаліцький віддав 24 кг арештованих ювелірних прикрас із срібла і золота порушникові митних правил.

«Львівгаз» перевірять після скарги пенсіонера про 117 тис. грн фіктивного боргу

Пенсіонеру Богдану Пристаюку із села Підгірці Стрийського району нарахували 117,4 тис. грн боргу через нібито несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

У двох районах Львова 21 січня вимикатимуть світло

У четвер, 21 січня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова. Наводимо перелік адрес, де не буде світла з 09:00 до 17:00.