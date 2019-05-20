Головні новини Львова за 20 травня

Львів'яни затримали водія маршрутки, який ледь не збив людей. Шофер мало не наїхав на жінку з двома дітьми. Постраждала після того знепритомніла.

За подвійне вбивство засуджені отримали вирок. Довічне ув’язнення і 15 років тюрми.

Садовий підтримав розпуск парламенту. Вранці під час інавгурації Зеленський заявив про дострокові вибори до парламенту.

«Самопоміч» почала формування відкритих списків на вибори. Члени львівської «Самопомочі» обрали Парасковію Дворянин першою до Верховної Ради від Львівщини.

Понад тисячу львів'ян взяли участь у велодні. Усі вони з’їхалися, щоб підтримати велоспільноту.

Стартувала Майстерня міста. Цього року унікальну платформу для комунікації із мешканцями організатори розмістили у п'яти районах.

XI Тур Галичини. У селі Відники неподалік від Львова отаборилися вершники на «сталевих конях». Звідси вони стартуватимуть у груповій велогонці на XI Турі Галичини.