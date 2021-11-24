Продовження епопеї. Сьогодні апеляційний суд розглядатиме прохання антивакцинатора Остапа Стахіва про зміну запобіжного заходу. Допоки одні влаштовують мітинги проти вакцинації, інші працюють. Але заледве зводять кінці з кінцями. Наслідки локдауну для Львова розглянемо у цьому випуску. Мультифункціональний спортивний зал будують у школі №7. Щоправда, на завершенні він був ще минулого року. Чому ж досі там майже нічого не змінилось – розповість Софія Трощук.

+142

Станом на 24 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 485 (+142 за попередню добу).

Львівського священика оштрафували на 17 тис. грн за п’яну їзду

Юрій Чорній заявив, що вживав під час літургії лише розбавлене водою сухе вино.

Львівський суд зобов’язав Нацраду відреагувати на російські фільми на телебаченні

На українських національних телеканалах продовжують показувати фільми і серіали російською мовою, порушуючи мовний закон.​

23% українців зазнали сексуального насилля чи домагань у дитинстві

Оприлюднені результати першого загальноукраїнського дослідження на тему сексуального насилля.

«Якщо жінка сильно хоче…»

Розповідаємо як львівське подружжя Кравсів готується до знаменитого авторалі Монте-Карло.

У четвер 16 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 25 листопада не буде світла.

Суд закрив справу проти комунальників через обвал будинку в Дрогобичі

Причиною закриття справи стала недбалість прокуратури, яка пропустила граничний термін скерування обвинувального акту до суду.

СБУ викрила «чорного» реєстратора у міськраді на Львівщині

Державного реєстратора Пустомитівської міської ради Євгена Мудрака підозрюють у несанкціонованому втручанні у держреєстр та відчуженні кількох приміщень у Львові.

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