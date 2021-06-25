Повалені дерева, зірвані дахи та розтрощені автівки. Львів під вечір п'ятниці накрила сильна грозова буря. Розповімо про усі наслідки негоди на цю хвилину. Вакцинація і ревакцинація. Де у Львові цими вихідними розгортають пункти щеплення від ковіду? І поговоримо також про масове паломництво саудитів до Львова. Що і чому привабило цих туристів до нашого міста саме цього року? Про головне за день розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+12

Станом на 25 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 830 (+12 за попередню добу).

Буря і натиск у Львові

Пообіді 25 червня Львів накрила сильна буря з дощем. Ми вели онлайн-трансляцію наслідків стихії.

Killer та джаз

Розповідаємо 5 фактів про 5 музикантів, які виступають 25 червня на Leopolis Jazz Fest.

Біля «Арсену» на Сихові збудують ресторан McDonald's

На просп. Червоної Калини збудують ресторан міжнародної мережі McDonald's, а пізніше на місці торгового центру «Арсен» збудують новий ТРЦ.

Лише троє випускників Львівщини склали ЗНО з української мови та літератури на 200 балів

Загалом в Україні лише п’ятеро випускників набрали максимальні 200 балів з української мови та літератури. Для порівняння минулого року було восьмеро 200-бальників.

Депутату Львівської міськради погодили будівництво ЖК біля Снопківського парку

Компанія Олексія Різника отримала містобудівні умови і обмеження від мерії на нове будівництво на вул. Липова Алея.

Частина громадського транспорту Львова не курсуватиме через півмарафон

Загалом 27 червня до 14:00 не працюватимуть 21 автобусний маршрут, шість трамвайних та сім тролейбусних.

Куди піти у Львові у вихідні 25-28 червня

Leopolis Jazz Fest, «Піккардійська терція», авторські читання Леся Подерев'янського, виставка до 150-річчя Василя Стефаника та циркове шоу.

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