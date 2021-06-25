Головні новини Львова за 25 червня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Повалені дерева, зірвані дахи та розтрощені автівки. Львів під вечір п'ятниці накрила сильна грозова буря. Розповімо про усі наслідки негоди на цю хвилину. Вакцинація і ревакцинація. Де у Львові цими вихідними розгортають пункти щеплення від ковіду? І поговоримо також про масове паломництво саудитів до Львова. Що і чому привабило цих туристів до нашого міста саме цього року? Про головне за день розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 25 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 830 (+12 за попередню добу).
Пообіді 25 червня Львів накрила сильна буря з дощем. Ми вели онлайн-трансляцію наслідків стихії.
Розповідаємо 5 фактів про 5 музикантів, які виступають 25 червня на Leopolis Jazz Fest.
Біля «Арсену» на Сихові збудують ресторан McDonald's
На просп. Червоної Калини збудують ресторан міжнародної мережі McDonald's, а пізніше на місці торгового центру «Арсен» збудують новий ТРЦ.
Лише троє випускників Львівщини склали ЗНО з української мови та літератури на 200 балів
Загалом в Україні лише п’ятеро випускників набрали максимальні 200 балів з української мови та літератури. Для порівняння минулого року було восьмеро 200-бальників.
Депутату Львівської міськради погодили будівництво ЖК біля Снопківського парку
Компанія Олексія Різника отримала містобудівні умови і обмеження від мерії на нове будівництво на вул. Липова Алея.
Частина громадського транспорту Львова не курсуватиме через півмарафон
Загалом 27 червня до 14:00 не працюватимуть 21 автобусний маршрут, шість трамвайних та сім тролейбусних.
Куди піти у Львові у вихідні 25-28 червня
Leopolis Jazz Fest, «Піккардійська терція», авторські читання Леся Подерев'янського, виставка до 150-річчя Василя Стефаника та циркове шоу.