Мільйонні інвестиції для міста поставили на паузу. Прокуратура призупинила розбудову найбільшого у місті конгрес-холу біля аеропорту. «Львівтеплоенерго» просять на розвиток мереж понад 200 млн грн. Пильні депутати взялись за підрахунки. Така математика цікава навіть гуманітаріям. Львівських школярів продовжує вражати мобільна наукова лабораторія. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+105

Станом на 27 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 374 (+105 за попередню добу).

АМКУ почав розслідування щодо завищених цін «Львівгаз збуту»

Після відкриття ринку газу для населення компанія продавала газ за цінами, вищими від середньозважених.

Львівські хірурги успішно прооперували 38-річну пацієнтку з вагою 189 кг

При зрості 168 см жінка важила 189 кг. Зайві кілограми не лише псували фігуру пацієнтки, а й суттєво підривали здоров’я. Жінка за останній рік при допомозі медиків скинула майже 80 кг.

На лікування 19-річної дівчини з Львівщини збирають 85 тис. доларів

У 19-річної Олесі Мазур з смт Красне, що неподалік Буська, виявили пухлину головного мозку. На лікування треба зібрати 85 тис. доларів, батьки Олесі просять про допомогу.

«Довічного імунітету Covid-19 не дає»

В очікуванні вакцини від коронавірусу: фейки, факти та лайфхаки від медиків.

Турки інвестують 72 млн євро у вітроелектростанцію біля Славського

Турецька компанія «Атлас Глобал Енерджі» планує збудувати на території Славської та Козівської ОТГ вітрову електростанцію загальною потужністю 60 МВт.

Сім'я з п'ятьма дітьми залишилася без житла після пожежі у селі на Радехівщині

У селі Станин у Радехівському районі на Львівщині згорів будинок багатодітної сім'ї. Внаслідок події ніхто не постраждав, проте сім'я, де є 5 неповнолітніх дітей, потребує допомоги, бо весь одяг та речі згоріли.