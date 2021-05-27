Позитивні новини з коронавірусного фронту. Нульова смертність і масова вакцинація на стадіоні. Розкажемо, кого щеплюватимуть насамперед. Рекультивація на Грибовицькому сміттєзвалищі триває. Покажемо й розповімо, як виглядає масштабний проект з відновлення території. У Львові відкрили виставку «Побач мене» про дітей-сиріт. Знаємо, де можна подивитися на дуже гарні і щемливі проекти. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

+100

Станом на 27 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 940 (+100 за попередню добу).

Заступник начальника кримінальної поліції Львівщини може вийти з СІЗО під 2,2 млн грн

Заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівщини Юрія Фока затримали за торгівлю важкими наркотиками.

У Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті

Тепер за проїзд у автобусах, трамваях і тролейбусах коштуватиме 10 грн.

Об’їзної не буде

Землю під будівництво об’їзної дороги і цвинтар у Раві-Руській приватизували. З’ясовували, як Держгеокадастру вдалось без згоди міської ради передати землю в приватні руки.

На «Арені Львів» починають масову вакцинацію записаних через «Дію» львів'ян

Передусім там робитимуть щеплення від коронавірусу тим мешканцям області, які записалися в чергу через додаток «Дія».

Газопостачальні компанії оприлюднили червневі ціни для населення

Найдешевші пропозиції оприлюднили три компанії ­– «Агросинтез Трейдинг» 7,8 грн/м3, «Евода трейд» та «Енерджі Трейд Груп» 7,88 грн/м3.

ЛОДА оприлюднила перелік об’єктів «Великого будівництва» у цьому році

До переліку потрапили 16 шкіл, садочків, спортивних споруд та ЦНАПів.

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