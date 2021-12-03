І надалі залишаємося в червоній зоні. Чому досі немає послаблень і яка ситуація з захворюваністю на ковід у Львові та області? Перші наслідки негоди. В області через погіршення погодних умов 200 населених пунктів лишились без світла. І порятунок для Вікторії вже дуже і дуже близько. Маленька львів'янка зі СМА, якій всією країною збирали кошти, уже летить до США, де їй введуть укол. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+261

Станом на 3 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 96 407 (+261 за попередню добу).

Директор львівського Будинку вчених раптово помер під час візиту у мерію

Нещодавно Будинок вчених опинився в епіцентрі скандалу через скандальну вечірку блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів.

Віце-президента федерації боксу Львова оштрафували за їзду під наркотиками

Володимира Липського оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Допомогти Святому Миколаю

Зимові свята це чудова нагода подарувати свято тим, хто його потребує, навіть якщо ви не знаєте цих людей особисто. Публікуємо, до яких ініціатив можна долучитись.

У передмісті Львова виникла велика пожежа у римо-католицькому костелі

У Брюховичах сталася пожежа у церкві Святої Терези, що належить Римо-Католицькій церкві. За словами очевидців, горить купол церкви, та обшивка всередині церкви.

Традиційний різдвяний ярмарок у Львові розпочнеться 17 грудня

Різдвяний ярмарок працюватиме до 20 січня, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться.

Міськрада вимагає демонтувати світлову рекламу у центрі Львова

Штраф за таке порушення може сягати до 170 тисяч гривень.

Куди піти у Львові у вихідні 3-5 грудня

Фестиваль Jazz Bez, Lviv Etno Show, прем'єра вистави «Кассандра», Міжнародний органний фестиваль, гастролі польського театру «Хорея».

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