Поблизу Львова діє станція притравки диких тварин. У селі Лапаївка зоозахисники виявили диких тварин, яких утримували в клітках. Найімовірніше, лисиць, борсуків, та єнотовидних собак тримали для притравки мисливських собак.

Фонтан «Водолій» знову запрацював. Двадцять років тому водограй завмер. Підрядники відновлювали фонтан кілька місяців.

Будівництво меморіалу Небесної Сотні триває. Роботи проектанти поділили на два етапи. До кінця року генпідрядник має закінчити стелу, наступного – почати будувати пішохідний міст.

Юлія Кавій знову потребує допомоги. 39-річна мешканка Судової Вишні, якій п'ять місяців тому в Індії пересадили серце та легені, цього разу потрапила в реанімацію із пневмонією.

У Львові працює сімейна радниця. Тож тепер люди, які потерпають через домашні насильства, невиплати аліментів чи інші складні ситуації у родині, можуть звертатись по допомогу.

Триста полотен виставили на салоні «Високий Замок». Цей цьогорічний мистецький зріз вже двадцять другий за рахунком.