У Стрию на базі колишнього МРЕВ відкрили сервісний центр МВС

Ліс на Старосамбірщині рубають нещадно. Екологи почали перевірку на території Дністрянського лісництва. Там місцеві депутати наприкінці минулого тижня виявили незаконну вирубку.

Львів’яни обговорили проект громадського простору на Сихові. Площа перед кінотеатром Довженка за задумом архітекторів має набути вигляду амфітеатру. Із зонами активного та пасивного відпочинку для дітей та дорослих.

Вулицю Бандери обіцяють зробити зручною для всіх. Для цього намагалися врахувати побажання мешканців, пішоходів, велосипедистів та автовласників. Частину робіт вже розпочали.

На фестиваль Крушельницької приїдуть 650 гастролерів. До Львова з'їдуться з Австрії, Польщі, Молдови, Румунії та України. Вперше приїдуть не окремі артисти, як було у минулі роки, а цілі театри.

Сервісний центр у Стрию. Його облаштували вже за принципом прозорого офісу. Серед ключових послуг: реєстрація та перереєстрація транспорту, видача та заміна посвідчень водія, а також тут можна замовити довідку про несудимість.

ФК «Львів-Янтарочка» піднялася на третю сходинку чемпіонату. У цьому сезоні львівські футболістки дебютували у Вищій лізі. Спершу доводилося не раз спіткнутися.