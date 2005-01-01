Головні новини Львова за 10 січня

Мітингувальники блокували три пункти пропуску. У Шегинях, Раві-Руській та Краковці мешканці прикордонних сіл влаштували попереджувальну акцію протесту.

Діти отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували із поганим самопочуттям та загальною слабкістю.

У Львівській опері виявили сепаратиста. Скандал розгорівся довкола артиста Львівської національної опери Миколи Санжаревського.

Відкрили виставку пам'яті Василя Пилип'юка. У галереї знаного львівського фотохудожника Василя Пилип’юка вперше представили світлини, на яких зображений сам митець.

Фехтування за путівки на чемпіонат України. У Львові фехтувальники-кадети кидають виклик суперникам на чемпіонаті області. І змагаються за перепустки у наступний раунд ‒ національну першість.