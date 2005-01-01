Головні новини Львова за 10 січня
Суспільство

Головні новини Львова за 10 січня

Мітингувальники блокували три пункти пропуску, діти отруїлися чадним газом, відкрили виставку пам'яті Василя Пилип'юка та інші події дня

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Мітингувальники блокували три пункти пропуску. У Шегинях, Раві-Руській та Краковці мешканці прикордонних сіл влаштували попереджувальну акцію протесту.

Діти отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували із поганим самопочуттям та загальною слабкістю.

У Львівській опері виявили сепаратиста. Скандал розгорівся довкола артиста Львівської національної опери Миколи Санжаревського.

Відкрили виставку пам'яті Василя Пилип'юка. У галереї знаного львівського фотохудожника Василя Пилип’юка вперше представили світлини, на яких зображений сам митець.

Фехтування за путівки на чемпіонат України. У Львові фехтувальники-кадети кидають виклик суперникам на чемпіонаті області. І змагаються за перепустки у наступний раунд ‒ національну першість.

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