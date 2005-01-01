Головні новини Львова за 12 червня

Біля Миколаєва перекрили трасу через сміття. Обурені місцеві кажуть: на їхній полігон возять сміття з-за меж району, зокрема зі Львова та Дрогобича.

На Личаківській завершальний етап ремонту. Реконструкція, що наближається до кінця. На відрізку від вулиці Черемшини до Долішньої прокладають бруківку, а на перехресті з Пасічною облаштовують трамвайне кільце.

У школі відкрили потрійну меморіальну таблицю загиблим бійцям. Одна школа виховала трьох героїв. Загиблі бійці АТО навчались у львівській школі №54, що на вулиці Хвильового.

«Черешневий бум» від Люкс FM. Щоранку ведучі роздають солодкі ягоди на різних вулицях Львова. Черешні дарують не прості, а ті, що зібрали власноруч в саду друзів Люкс FМ, що на Жовківщині.

Ernest Airlines анонсував нові рейси до Італії. Вже із 22 червня літаки італійського перевізника здійснюватимуть польоти зі Львова до Рима та міланського аеропорту Мальпенса.

Екстремали підкорювали памп-трек. На «сталевих конях», але без допомоги педалей. Спеціальну трасу із безліччю перешкод долали і аматори, і ті, хто давно на «ти» із ровером.