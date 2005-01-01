Головні новини Львова за 13 червня

Дитина випала з маршрутки, на сміттєзвалищі прорубали свердловини з дегазації, дитячий психдиспансер хочуть реформувати та інші події цього дня

Головні новини Львова 13.0613 червня, 18:28 4790
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Дитина випала з маршрутки. Інцидент стався напередодні на вулиці Науковій. Водій автобуса рушив з зупинки з відкритими дверима у той час, коли жінка з дитиною почала заходити в автобус через задні двері.

На сміттєзвалищі прорубали свердловини з дегазації. Біогаз із полігону візьмуть на вивчення. На сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі облаштували 15 пілотних свердловин.

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Остання прем'єра сезону. Відбудеться вона у театрі імені Марії Заньковецької цього тижня. Цього разу це буде історія про літнього чоловіка, який закохався у молоду дівчину.

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