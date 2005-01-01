Головні новини Львова за 13 червня

Дитина випала з маршрутки. Інцидент стався напередодні на вулиці Науковій. Водій автобуса рушив з зупинки з відкритими дверима у той час, коли жінка з дитиною почала заходити в автобус через задні двері.

На сміттєзвалищі прорубали свердловини з дегазації. Біогаз із полігону візьмуть на вивчення. На сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі облаштували 15 пілотних свердловин.

Дитячий психдиспансер хочуть реформувати. Реформа із багатьма запитаннями. Львівський дитячий психоневрологічний диспансер хочуть приєднати до Чорнобильської лікарні. На це в обласного департаменту охорони здоров'я дві причини.

Львівські театрали вимагають звільнити Сенцова. Актори драматичного театру долучилися до Всеукраїнської акції театралів. І зняли відеоролик на підтримку незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Остання прем'єра сезону. Відбудеться вона у театрі імені Марії Заньковецької цього тижня. Цього разу це буде історія про літнього чоловіка, який закохався у молоду дівчину.

Стрільці облаштовують побут після пожежі на СКА. Життя після пожежі. Попри те, що полум'я знищило величезний шмат приміщень на СКА, спортсмени налагоджують побут і відновлюють тренування.