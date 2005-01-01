Головні новини Львова за 14 червня

Дитину вбило струмом, мери Львівщини підтримали керівника Золочева, мешканці конфліктують із головою ОСББ та інші події дня

головні новини Львова 14.0614 червня, 18:28 3890
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Дитину вбило струмом. Напруга пройшла через усе тіло. Десятирічний Марк загинув на місці, коли став колінами на оголений дріт.

Мери Львівщини підтримали керівника Золочева. Усі разом вони взяли до рук молотки. Але попри це влаштували мирну акцію. Водночас мера Золочева просили припинити голодування, яке триває уже понад місяць.

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