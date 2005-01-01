Головні новини Львова за 14 червня

Дитину вбило струмом. Напруга пройшла через усе тіло. Десятирічний Марк загинув на місці, коли став колінами на оголений дріт.

Мери Львівщини підтримали керівника Золочева. Усі разом вони взяли до рук молотки. Але попри це влаштували мирну акцію. Водночас мера Золочева просили припинити голодування, яке триває уже понад місяць.

Рекорд України на Говерлі. Ветеран війни Дмитро Котов, який втратив обидві ноги, самостійно піднявся на найвищу вершину України ‒ Говерлу. Його подвиг внесли до книги рекордів України.

Монетизація в області. Пільговики їздитимуть як і раніше. На Львівщині тільки місто Моршин та Пустомитівський район монетизують пільгові перевезення.

«Шахтар» шукає таланти у Західній Україні. На «Арені Львів» «гірники» обирали найкращих молодих футболістів. Головний приз – можливість у майбутньому стати основним гравцем «Шахтаря».

Оксана Лівач — про титул чемпіонки континенту. Втілила амбіції та підняла планку. Львівська борчиня Оксана Лівач, яка минулоріч стала чемпіонкою Європи серед юніорів, цього разу відзначилася серед молоді.