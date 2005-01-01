Головні новини Львова за 16 січня

Швидка їхала до центру майже годину. Львів’янка померла, не дочекавшись швидкої. У 75-річної жінки стався інфаркт, однак вільної бригади поблизу для неї не знайшлося.

Розшукують зниклих безвісти батька з сином. Двоє мешканців Львова – 30-річний Володимир Назар та 6-річний Михайло Назар ще 13 січня виїхали із села Конотопи на Сокальщині і пропали.

Під час пожежі постраждав бездомний. Чоловік намагався самотужки погасити вогонь. Його в стані середньої важкості госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню.

Відкрили офтальмологічне відділення. У міській дитячій лікарні на Орлика відтепер діагностуватимуть та лікуватимуть вади зору у маленьких львів'ян.

Антимонопольний і газ. У платіжках за грудень «Львівгаз Збут» розділить рекомендований платіж та суму за використаний газ.

Портрети добровольців. Він малював їх не лише на базі, а й на передовій. 110 портретів власних друзів створив на війні доброволець Сергій Пущенко.

Легкоатлети змагаються на першості області. Учасники бігають на дистанції від 60 до 2000 метрів, стрибають у довжину та висоту.