Головні новини Львова за 17 січня

Дітей із київської спортивної команди, що отруїлися газом у Львові, виписали із лікарні

НАБУ затримало чотирьох співробітників Дубневичів. За версією слідства, компанії придбали понад триста мільйонів кубометрів природного газу у компанії «Нафтогаз-Україна» за пільговою ціною нібито для опалення житла.

СБУ провела обшуки у артиста балету. У соліста Львівської опери Миколи Санжаревського слідчі вилучили компютерну техніку.

Скандальну суддю не поновили на посаді. Вища рада правосуддя розглянула скаргу Еллі Радченко, однак там вирішили, що посадовиця таки порушила свої повноваження.

Військові пенсіонери страйкують. У селі Воля-Висоцька пенсіонери Збройних Сил України, МВС, колишні прикордонники та надзвичайники заблокували трасу до кордону.

Водії шукають альтернативу дорогому бензину. Вартість нафтопродуктів на заправних станціях б'є нові рекорди. Ціни дременули вже за 30 гривень.

Троє із Дніпра. Троє художникв якось багато років тому зібралися разом і поїхали у гуцульські гори. Вперше виставляються разом у Львові, у галереї «Зелена канапа».

Ветерани АТО передали гроші онкохворим дітям. Так допомогли двом побратимам, у яких з онкологією борються маленький хлопчик та дівчинка-підліток.

Де можна пірнати на Водохреща. У Львові можна буде пірнати у чотирьох локаціях. Перелік водойм оголосили у міській раді.

Гуцульська казка - в одязі. Цікавий етноодяг презентує вже цієї неділі львівська дизайнерка Анастасія Василик.

«Енергія» вийшла у чвертьфінал Кубка України. Львівська футзальна «Енергія» та Хмельницький «Сокіл» розіграли перепустку у наступний раунд боротьби за трофей.