Головні новини Львова за 28 березня

Зі Львова видворили російських дипломатів. 13 російських дипломатів зі Львова, Києва, Одеси та Харкова повинні були покинути Україну до 18 години середи.

Ремонтують Личаківську з подвійними силами. Аби якомога швидше закінчити ремонт вулицю Личаківської підрядна компанія «Онур» додала ще одну бригаду.

Дорошенка закриють для проїзду приватного транспорту. В центрі міста змінюють організацію дорожнього руху. Йдеться про ділянку вулиці Дорошенка від проспекту Свободи до Банківської.

Поліція зловила наркодилера. Підозрілу особу помітили у середу близько четвертої ранку на вулиці Жовківській.

Працівники льонокомбінату пікетували фіскальну службу. Вимагали скасувати штрафи накладені на підприємство та припинити тиск на вітчизняного виробника.

«Французька весна» розпочнеться з понеділка. Урочисте відкриття місячних атракцій - у Італійському дворику. Місто в 15-те наповниться різноманітними мистецькими подіями.

Чистіше місто. Розробники із Львівської політехніки створили та вдосконалили додаток, що дозволяє моніторити і регулювати наповненість сміттєвих майданчиків міста.