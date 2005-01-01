Головні новини Львова за 7 червня

У Львові знову виникло стихійне сміттєзвалище. Сміттєві гори й ріки з відходів. Так зараз виглядає розвантажувальна станція на вулиці Північній, де один із перевізників «зібрав» дві з половиною тисячі тон сміття і ніяк не може вивезти їх.

До Львова приїхав принц Ліхтенштейну. Високоповажному гостеві мер передав лист із проханням підтримати режисера Олега Сенцова та ще шістдесятьох українських політв'язнів.

Жеребкування серед першачків було лише у двох школах. Крутити барабани фортуни у більшості львівських шкіл не будуть. Йдеться про першачків, батьки яких вирішили віддати їх вчитись в школу не за місцем реєстрації, а приміром за рейтингом ЗНО.

Львівські копи — інструктори за міжнародними стандартами. Захистити себе, щоб захистити інших. Консультативна місія Євросоюзу та Канадська поліцейська місія завершили курси самооборони для українських працівників поліції.

На «Легендах Спартака» змагалися молоді футболісти. У Львові фінішував традиційний Всеукраїнський футбольний турнір серед дітей. Спортивна боротьба цьогоріч об'єднала рекордну для цих стартів кількість учасників – 40 команд.