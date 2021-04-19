Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що Україна забезпечує необхідний холодовий ланцюг для зберігання вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech. Про це Ляшко повідомив у Facebook.

«Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C. Україна забезпечує відповідний холодовий ланцюг!», – написав санлікар.

За його словами, логістична компанія «Фармасофт» щотижня (за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини з центрального складу у Києві, де вони зберігаються у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за визначеним графіком.

У той же час, на регіональних складах вакцина зберігається в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C. Із регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забирають працівники мобільних бригад, які транспортують її до місць проведення щеплень у термосумках чи термоконтейнерах із температурним режимом від +2°C до +8°C.

«Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, - до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом», – пояснив Ляшко.

Також він додав, що упродовж 19-20 квітня до вакцинації препаратом компанії Pfizer долучаться всі регіони України.

Як інформував ZAXID.NET, 18 квітня розпочалося використання вакцини розробки Pfizer-BioNTech. За перший день використання препарату ним вакцинували 366 осіб.

В Україні 18 квітня щеплено проти коронавірусу 1 453 особи. Всього вакциновано 450647 осіб, 5 із них отримали другу дозу вакцини.