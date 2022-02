Компанія Google вперше за вісім років вирішила оновити логотип свого браузера Google Chrome – з нього приберуть тіні, а кольори зроблять яскравішити. Про деталі майбутнього ребрендингу розповів дизайнер компанії Елвін Ху.

«Ми видалили тіні, спростили пропорції та зробили кольори трохи яскравішими, тим самим спростивши іконку. Так ми привели його у відповідність до більш сучасного виразу бренду Google», – написав він у Twitter, опублікувавши фото нового логопита.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1