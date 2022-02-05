Компанія Google вперше за вісім років вирішила оновити логотип свого браузера Google Chrome – з нього приберуть тіні, а кольори зроблять яскравішити. Про деталі майбутнього ребрендингу розповів дизайнер компанії Елвін Ху.

«Ми видалили тіні, спростили пропорції та зробили кольори трохи яскравішими, тим самим спростивши іконку. Так ми привели його у відповідність до більш сучасного виразу бренду Google», – написав він у Twitter, опублікувавши фото нового логопита.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin (@elvin_not_11) February 4, 2022

Він також розповів, що команда дизайнерів виявила, що розташування певних відтінків зеленого та червоного поруч «створює неприємну колірну вібрацію». тому вони вирішили додати ледь помітний градієнт для більш м’ягкого переходу.

Зазначимо, що логотип Google Chrome змінювався три рази – у 2008, 2011 та 2014 роках. Ху додав, що новий значок у користувачів оновиться вже незабаром.