В'єтнамка хотіла підкупити українських прикордонників

У пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією українські прикордонники затримали громадянку В’єтнаму, яка за хабар хотіла вивезти з України свого 24-річного сина, який є громадянином України.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 24-річний чоловік намагався виїхати до Румунії разом зі своєю мамою, громадянкою В’єтнаму, через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області.

«Під час проходження паспортного контролю жінка заявила інспекторці прикордонної служби, що дуже сильно хворіє, не може самостійно подолати дорогу, тому потрібно, щоб син обов’язково її супроводжував. Але жодних документів, що підтверджують її хворобу, не надала», – розповіли в Держприкордонслужбі.

Після того, як прикордонниця відмовилася випускати за кордон чоловіка призовного віку, громадянка В’єтнаму запропонувала їй 2 тис. доларів хабара.

Прикордонниця грошей не взяла та повідомила про інцидент в поліцію. Громадянці В’єтнаму загрожує кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).