Українців не пропускали на КПП «Верхній Ларс»

Група колишніх ув'язнених з України перетнула кордон із Грузією після десяти днів очікування в буферній зоні. Грузинські прикордонники не хотіли пропускати чоловіків за невідомих причин, тому вони чекали на кордоні просто неба, повідомила правозахисна організація UnMode у неділю, 27 серпня.

З 17 серпня грузинські прикордонні служби не пропускали на територію країни шістьох українців, п'ятеро з яких є колишніми ув'язненими, незаконно вивезеними до Росії. Ще один чоловік потрапив до фільтраційного табору в Росії, а після звільнення хотів виїхати до України.

Не пропускали чоловіків, за поясненнями грузинських прикордонників, через «інші причини». Після відмови чоловіки подали заяви про надання притулку, проте їх все одно не пропустили. За словами одного з українців, на пункті пропуску група спала на двох матрацах, а їжу та воду отримували від волонтерів.

«Нагадаємо, що ці громадяни України були доставлені до КПП "Верхній Ларс" у ніч з 16 на 17 серпня після звільнення з російського Центру тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства в Гулькевицькому районі, Краснодарський край, Росія. Наразі у російських тюрмах перебуває понад 2500 українських затриманих, незаконно вивезених російськими спецслужбами з окупованої території Херсонської області України», – повідомили в UnMode.

27 серпня усій групі українців дозволили перетнути кордон Грузії. Правозахисна організація повідомила, що жодних додаткових умов чи пояснень прикордонники не надали. Чоловіків перевезуть у безпечне місце, де вони зможуть відпочити.

Нагадаємо, 7 серпня Україна повернула з полону ще 22 військовослужбовців. Серед них є офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу, які брали участь в боях на різних напрямках. Після повернення додому визволені військовослужбовці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції.