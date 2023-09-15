Чутки про важку хворобу Рамзана Кадирова ходять уже кілька місяців

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило інформацію про критичний стан глави Чечні Рамзана Кадирова. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану, пише сайт «Обозреватель».

«Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були, загострились і спричини до такого важкого стану», – сказав він.

За словами Юсова, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел, причому причиною недугу не є поранення.

«Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані», – сказав представник ГУР.

Видання зазначає, що раніше джерела у чеченській діаспорі повідомили, що Кадиров вже кілька днів перебуває у комі. Літаком його доправляли до Москви, але там йому нічим не змогли допомогти, тому повернули до Чечні. Наразі його планують перевести на лікування за кордон, ймовірно, в ОАЕ.

Чутки про важку хворобу Кадирова ходять уже кілька місяців. Ще в березні 2023 року німецька газета Bild, посилаючись на колишнього віце-прем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині проживає у вигнанні, написала, що в Кадирова серйозна хвороба нирок і він привіз до Чечні лікаря з ОАЕ, оскільки не довіряє московським медикам.

У мережі також звертали увагу на різкі зміни в зовнішності Кадирова, зокрема, на сильний набряк обличчя та медичний прилад на пальці, тому припускалося, що в нього відмовляють нирки. Непрямо його недугу підтвердив один із синів, розмістивши емоційне відео про те, як важко втрачати батька.

Сам Кадиров не раз намагався спростувати чутки про свою хворобу, при цьому заявивши, що «довго жити все одно не хоче».

У березні 2023 року голова РНБО Олексій Данілов підтвердив, що голова Чечні має проблеми зі здоров'ям.