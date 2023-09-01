Попри безперервний вогонь наш безпілотник успішно повернувся на базу

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) опублікувало відео, на якому два російських бойових гелікоптери та літак переслідували та безуспішно намагалися збити український безпілотник у районі мису Тарханкут в окупованому Криму. Відповідне відео відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

За даними розвідки, дрони ГУР все частіше виходять неушкодженими як від російських сил протиповітряної оборони, так і від прямого зіткнення з авіацією окупантів.

«Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник», – йдеться у повідомленні.

«Криворукі якісь…», – прокоментував оператор дрона.

Як додали у Головному управлінні розвідки, попри безперервний вогонь, український безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою, після чого успішно повернувся на базу.

Нагадаємо, раніше український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео тестувань дронів, якими СБУ атакувала аеродром в Курську. Картонні дрони спроможні обходити навіть найсучаснішу російську ППО.