ГУР показало безуспішне полювання авіації РФ на український дрон у Криму
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) опублікувало відео, на якому два російських бойових гелікоптери та літак переслідували та безуспішно намагалися збити український безпілотник у районі мису Тарханкут в окупованому Криму. Відповідне відео відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.
За даними розвідки, дрони ГУР все частіше виходять неушкодженими як від російських сил протиповітряної оборони, так і від прямого зіткнення з авіацією окупантів.
«Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник», – йдеться у повідомленні.
«Криворукі якісь…», – прокоментував оператор дрона.
Як додали у Головному управлінні розвідки, попри безперервний вогонь, український безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою, після чого успішно повернувся на базу.
Нагадаємо, раніше український журналіст Юрій Бутусов опублікував відео тестувань дронів, якими СБУ атакувала аеродром в Курську. Картонні дрони спроможні обходити навіть найсучаснішу російську ППО.