22 травня бійці Російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії» зайшли на територію РФ

Внаслідок операції у Бєлгородській області, куди 22 травня проникли представники Російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії», була зібрана важлива для української розвідки інформація. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як «король голий», отримав увесь світ.

Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату російського диктатора Володимира Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів. За словами представника ГУР, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Путіна, а сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Як інформував ZAXID.NET, 22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції. Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України.

В Україні причетність до нападу заперечили. Хоча згодом ГУР підтвердило операцію російських добровольців у Бєлгородській області. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян. Вони метою операції назвали «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».