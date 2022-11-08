ГУР спростувало заяву Ірану про доставку Росії дронів до війни
Українська розвідка навела докази, які підтверджують, що Іран надав Росії дрони під час війни
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Українська воєнна розвідка виявила дані, що можуть свідчити про доставку ударних безпілотників з Ірану до Росії під час повномасштабної війни, а не до, як стверджує іранська влада.
Як встановили фахівці, комплектуючі одного зі збитих іранських дронів Mohajer-6 були виготовлені в лютому, а ще був потрібен час на його доставку.
«Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до Російської Федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році», – зазначив представник розвідки в коментарі «Суспільному».
Розвідники нагадали, що іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США. Також він має австрійський двигун та японську камеру. Жодних російських елементів, за словами розвідника, в апараті не знайшли. На одному елементі є напис на фарсі – офіційною мовою Ірану. Камера видимого діапазону – японська, а лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційну бомбу, яку ніс цей дрон, виготовили в Ірані.
Українські фахівці вивчають, як іноземні деталі опинились в безпілотнику, зібраному країною-спонсором тероризму. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України вже передали країнам-партнерам.
Нагадаємо, 5 листопада Іран вперше заявив, що передав Росії дрони, але це нібито було ще до війни і «в обмеженій кількості». 6 листопада радник США з питань Ірану заявив, що ці слова не відповідають дійсності і повторив вже відому інформацію, що дрони були передані влітку.