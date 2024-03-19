Андрій Юсов підтвердив, що ГУР допомагає російським добровольцям

Головне управління розвідки допомагає російським добровольчим формуванням, які наразі виконують завдання на території Росії. Йдеться про «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та «Сибірський батальйон», повідомив у вівторок, 19 березня, речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Сам Юсов раніше заперечував дотичність ГУР до операцій російських добровольців.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону “Свобода Росії”, “Сибірського батальйону”, то це, зокрема, обов'язок України», – заявив Андрій Юсов.

За його словами, оскільки російські добровольці допомагають українцям у боротьбі проти російських окупантів, та героїчно проявляють себе на фронті, Україна має допомагати їм у боротьбі проти путінського режиму. Крім того, Андрій Юсов зазначив, що бійці російських добровольчих формувань беруть безпосередню участь у серйозних операціях.

Зазначимо, у перший день операції російських добровольців, коли вони зайшли на території Бєлгородської та Курської областей Росії, Андрій Юсов заявив у коментарі «Суспільному», що Україна до цієї операції не дотична.

«Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», – заявив Андрій Юсов.

Крім того, речник ГУР повідомив, що російським добровольцям не видають зброю – вони начебто користуються трофейним озброєнням, яке захопили під час бойових дій. Українською зброєю, за словами Юсова, російські добровольці користуються під час дій у складі українських сил.

До слова, 18 березня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив із посиланням на інформацію від «контактів в українських спецслужбах», що атака російських добровольців на територію Росії є частиною операції ГРУ та Сил оборони України. За його даними, до операції «Весняний град» також входять масовані кібератаки на ІТ-інфраструктуру Росії та удари БПЛА по російських нафтопереробних заводах.

Крім того, 18 березня у Києві пройшов форум підтримки російських добровольців, до якого долучився голова ГУР Кирило Буданов. Він виступив на форумі та обговорив з представниками російських добровольців формат взаємодії та підтримки добровольців з боку «антипутінських росіян в Європі».

«З вітальним словом до форуму також звернувся голова ГУР МО України Кирило Буданов, який наголосив на внеску російських добровольців у справу захисту України від путінської збройної агресії, а також привітав “спеціальну визвольну операцію”, яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській та Бєлгородській областях», – повідомив речник легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський.

Члени форуму підписали меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють проти путінського режиму – він закликає «усіх громадян Росії, які виступають проти політики Кремля, проти агресивної війни РФ з Україною, проти всіх воєн і політичних репресій, розв’язаних злочинною російською владою, підтримувати сили російських добровольців, що воюють проти путінського режиму». Про допомогу ГУР російським добровольцям під час форуму не йшлося.

Нагадаємо, з 12 березня на території російських Курщини та Бєлгородщини триває операція російських добровольчих формувань, які атакували військові об’єкти росіян. За тиждень боїв російські добровольці ліквідували 613 військовослужбовців та 113 одиниць техніки. 829 військових Росії було поранено, а ще 27 взяли в полон. Інформацію про втрати окупантів на території Росії згодом підтвердили у прес-службі ГУР.