Біля будівлі на землі лежав електричний дріт

На Тернопільщині 13-річний хлопець помер після ураження струмом. Нещасний випадок трапився в Бучачі біля покинутої будівлі магазину. Бригада швидкої допомоги завезла дитину до лікарні, однак медикам закладу не вдалося врятувати неповнолітнього.

Нещасний випадок з неповнолітнім трапився 22 серпня на вулиці Галицькій в Бучачі. Про смерть хлопця в поліцію повідомили медики Бучацької міської лікарні. Хлопця привези до медичного закладу після ураження струмом, однак врятувати його не вдалося.

«Поліцейські, виїхавши на місце події, з’ясували, що нещастя трапилося біля недіючого приміщення магазину. Там було виявлено на землі електричний кабель під напругою, який і вразив струмом неповнолітнього», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 23 серпня.

Правоохоронці встановили, що дане приміщення на праві спільної часткової власності належить двом місцевим жителям. Чоловіків опитали і зараз з'ясовують, як оголений електричний дріт міг опинитися на землі і бути під струмом.

Інформацію за фактом смерті дитини поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють, хто саме допустив, що на відкритій території був дріт під електричною напругою.