Чоловік перебуває у лікарні у стабільному стані

На Буковині 40-річний чоловік отримав опіки всього тіла під час спалювання сміття на відкритій місцевості. Буковинець хотів, аби багаття швидше розгорілося, вилив туди трішки бензину, але випадково вихлюпнув на себе частину і загорівся сам. Зараз чоловік перебуває у лікарні у стабільному, але важкому стані.

Про нещасний випадок, який трапився 15 серпня в селі Зелена, повідомили в ДСНС Буковини у середу, 16 серпня. Родичі до потерпілого викликали швидку медичну допомогу. Медики, які приїхали на виклик, надали догоспітальну допомогу і попередньо діагностували опіки різних частин тіла в чоловіка.

Бригада доправила буковинця до Кельменецької комунальної багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Там чоловіка екстрено перевели в реанімацію, адже з'ясувалося, що він отримав опіки І та ІІ ступенів усього тіла.

Наразі 40-річний житель села Зелена Лівинецької територіальної громади Дністровського району перебуває в лікарні у стабільному, але важкому стані. Рятувальники Буковини закликають громадян бути обережними у поводженні з відкритим вогнем, наголошують на забороні спалювання сміття і сухої трави.