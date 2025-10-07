Затриманому співробітнику СІЗО загрожує 8 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали інспектора «Миколаївського СІЗО», який підтримував російські обстріли міста. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, інспектор СІЗО у телеграм-каналах активно підтримував розпочату Росією війну проти України. Затриманий схвалював російські атаки на місто, а також закликав окупантів вдарити по слідчому ізолятору, у якому сам працював.

«Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав РФ обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі співробітнику СІЗО оголосили підозри у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та глорифікації окупантів, а також в умисному розпалюванні національної ворожнечі (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України та ч. 1 ст. 161 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у серпні цього року СБУ повідомила про затримання командира взводу морпіхів, який наводив російські удари на власний підрозділ та командні пункти.