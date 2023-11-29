Історичною назвою міста є Кристинопіль

Український інститут національної памʼяті буде рекомендувати Верховній Раді перейменувати Червоногорад. При цьому, фахівці висловились проти перейменування з Червонограду на Червоноград, за що раніше висловились місцеві мешканці.

На сайті Інституту опубліували офіційний фаховий висновок щодо належності назви міста Червоноград Львівської області до символіки російської імперської політики. В ньому фахівці проаналізували походження міста та його назву, зазначивши, що Червоноград – не первісна назва населеного пункту

«Історична назва міста Червоноград – Кристинополь [функціонували також варіанти назви Кристинопіль, Христинопіль]. Засновником міста був краківський воєвода, коронний гетьман Речі Посполитої Фелікс-Казимир Потоцький, який близько 1692 року назвав місто на честь своєї дружини Кристини Любомирської», – йдеться у висновку УІНП.

15 листопада 1951 року за домовленістю СРСР та Польщі Кристинопіль офіційно увійшов до складу Радянського Союзу, а саме місто перейменували на Червоноград. У російській імперській топонімічній традиції радянського зразка присвоєння назв із використанням прикметника «червоний» та похідних було маркуванням захоплених чи анексованих територій комуністичною символікою, елементом якої, серед іншого, був червоний колір. Про це свідчить, зокрема, вживання в деяких документах російськомовного варіанта назви Червонограда –Красноград. Тому в перейменуванні Кристинополя та Червонограда УІНП вбачає ідеологічне забарвлення.

«З огляду на викладене вище назва міста Червоноград Львівської області як така, що пов’язана з реалізацією російської імперської політики (встановленням радянської влади на території України) належить до символіки російської імперської політики», – йдеться у висновку.

Нагадаємо, в червні 2023 року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких стосуються російської імперської політики. На громадських обговореннях 8 жовтня присутні мешканці проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград. Згодом серед 14 запропонованих варіантів під час електронного голосування мешканці Червонограда підтримали залишення місту чинної назви.

За процедурою, після громадського обговорення позицію громади має затвердити міська рада, районна рада та обласна рада. Після цього нову назву Червонограда подають на розгляд Верховної Ради.