Китай нарощує військовий і ядерний арсенали в рекордних масштабах, готуючи вторгнення на острів Тайвань до 2027 року. Про це 20 березня в інтерв'ю Bloomberg заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно.

За словами військового, «всі ознаки вказують на підготовку Китаю до вторгнення», оскілький офіційний оборонний бюджет КНР за останні роки збільшився на 16%, до 223 млрд доларів. Народно-визвольна армія Китаю тільки за три роки збільшила кількість винищувачів на 400, а великих військових кораблів на 20 одиниць. Також Китай по суті подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

«Усе вказує на наказ лідера Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року», – сказав Акіліно.

За словами Акіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, наприклад, імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади. При цьому розвідка США вважає, що Китай «не хоче військового конфлікту через Тайвань».

Тайвань – це острів, приблизно за 160 км від узбережжя південно-східного Китаю. За свою історію Китай кілька разві отримував і втрачав контроль над Тайванем. В 1927 у «материковому» Китаї почалась громадянська війна між урядовими силами на чолі з Чан Кайші та Комуністичною партією Мао Цзедуна. Комуністи перемогли в 1949 році, а Чан Кайші і його соратники втекли на Тайвань, де вони правили наступні кілька десятиліть.

Китай вважає Тайвань розглядає Тайвань як «сепаратистську провінцію», яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Зараз лише 13 країн (та Ватикан) визнають Тайвань суверенною державою. Починаючи з 2021 році Китай посилив тиск на Тайвань, регулярно здійснює провокації і погрожує військовим вторгенням. На стороні Тайваню виступають перш за все США, оскільки економіка цієї азійської держави має величезне значення – значна частина електронного обладнання у світі працює на комп'ютерних мікросхемах, виготовлених у Тайвані.

Джо Байден раніше заявляв, що американські війська напряму захищатимуть Тайвань у випадку китайського вторгнення. Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан у січні 2023 року надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США, ймовірно, будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у 2023 році змоделював сценарії вторгнення Китаю на Тайвань. Кожен зі сценаріїв свідчив про те, що можливе китайське вторгнення на Тайвань призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки.