Отримувачем горіхів була одеська компанія

Київська митниця виявила та заарештувала рекордну партію кедрових горіхів з російським маркуванням. Митники вилучили 20 тонн екзотичних горіхів вартістю приблизно 50 млн грн.

Про це повідомили у вівторок, 4 квітня, у прес-службі Київської митниці. Товар намагалися провезти як турецький, проте митники виявили його російське походження.

«З наданих до митного оформлення документів виходило, що ядро горіха має турецьке походження. Виробник та експортер – турецька компанія. Однак під час митного огляду на деяких упаковках горіхів митники виявили залишки видалених маркувальних етикеток, а на окремих упаковках і непошкоджені, з даними російського виробника», – повідомили у прес-службі митниці.

За даними правоохоронців, збір кедрових горіхів здійснювали на території Росії – в районах Алтайського краю, Томської області та Бурятії. Сортування та пакування товару також відбувалося в Росії.

Через порушення митних правил правоохоронці вилучили горіхи та склали протокол за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів). На продавців російських горіхів може чекати штраф до 50 млн грн.