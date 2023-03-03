Кошти вилучили працівники Одеської митниці

Одеські митники на кордоні з Румунією затримали чоловіка, який намагався ввезти до України 2,2 млн грн, намотавши їх навколо тулуба. Купюри номіналом в 1000 гривень українець, який повертався додому, замотав харчовою плівкою.

Чоловіка викрила на пропускному пункті «Орлівка», повідомили правоохоронці у п'ятницю, 3 березня. Зловмисник намагався приховати 2,2 млн грн, сховавши їх під одягом.

«Примотаний до тіла харчовою плівкою «пояс» із купюр номіналом в 1 000 гривень виявили у пункті пропуску "Орлівка" одеські митники під час митного контролю легкового автомобіля. Винахідник – один із його пасажирів, громадянин України, який повертався додому», – розповіли у прес-службі Одеської митниці.

На чоловіка склали протокол за ч. 1 Статті 483 Митного кодексу України (порушення митних правил). Зловмисник може отримати штраф 4,4 млн грн з конфіскацією. Гроші, які виявили митники, вилучили, а справу чоловіка скерують до суду.