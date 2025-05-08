Жителі Південної Кореї спостерігають за запуском північнокорейських балістичних ракет, 8 травня 2025 рік

Північна Корея провела випробувальні запуски балістичних ракет малої дальності. Ці снаряди можуть призначатися для експорту в Росію. Про це повідомило агентство Reuters в четвер, 8 травня.

За інформацією південнокорейських військових, ракети були запущені з Вонсана, міста на східному узбережжі Північної Кореї, у середу і пролетіли до 800 км, перш ніж впасти в море.

Південна Корея тісно комунікує з США і Японією, щоб поділитися інформацією про запуск, додають військові.

У коментарі медіа речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун відмовився назвати точну кількість виявлених ракет або їхні характеристики, але заявив, що запуск міг бути здійснений з метою перевірки характеристик і стабільності польоту ракет, призначених для експорту.

В уряді Японії також заявили, що зафіксували запуск балістичної ракети КНДР, яка, можливо, летіла по неправильній траєкторії.

Ядерна програма Північної Кореї заборонена резолюціями Ради Безпеки ООН, однак за останні роки Пхеньян просунувся вперед у розробці ракет усіх дальностей, констатує Reuters.

За даними західних розвідок і незалежних дослідників, Північна Корея експортувала балістичні ракети малої дальності, серед іншого озброєння, до Росії для використання у війні проти України.

Зауважимо, Пхеньян і Москва офіційно заперечують торгівлю зброєю. Водночас Повітряні сили неодноразово фіксували, що росіяни застосовують балістичні ракети північнокорейського виробництва KN-23 (KN-23A). Одна з таких ракет, зокрема, вдарила по житловому будинку в Києві 24 квітня та спричинила загибель 10 людей.

Нагадаємо, 28 квітня Північна Корея вперше визнала, що направила свої війська для підтримки Росії у війні проти України. 26 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Гєрасімов також вперше підтвердив участь північнокорейських солдатів у боях проти Збройних сил України.