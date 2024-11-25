Новозбудовані об'єкти на «заводі 11 лютого», 20 листопада

Північна Корея розширює завод з виробництва балістичних ракет малої дальності KN-23, які використовує Росія проти України. Про це повідомило інформагентство Reuters з посиланням супутникові знімки в понеділок, 25 листопада.

Об’єкт, відомий як «завод 11 лютого», є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті КНДР, розташованому на східному узбережжі країни. Цей завод є єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11/KN-23, розповів журналістам науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS) Сем Лейр.

На супутникових знімках, зроблених на початку жовтня компанією Planet Labs, видно будівництво, імовірно додаткового складального корпусу, а також нових житлових приміщень, призначених для потенційних робітників, вважають дослідники американського аналітичного центру. Також, можливо, Пхеньян вдосконалює входи для деяких підземних об’єктів комплексу. Нова складальна будівля приблизно на 60–70% менша за будівлю, яка використовувалася раніше для збирання ракет.

За словами Лера, на минулих публічно оприлюднених відеозаписах державні ЗМІ Північної Кореї показували, що на потужностях заводу виробляли усе: від танкових коліс до корпусів для ракетних двигунів. Представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання видання прокоментувати інформацію щодо розширення заводу.

До слова, упродовж цього року і до 23 листопада російська армія атакувала Україну близько 60 північнокорейськими ракетами KN-23. Це близько третини від загальної кількості випущених ворогом балістичних ракет, повідомив телеканал CNN з посиланням на неназване українське військове джерело.

25 листопада Головне управління розвідки опублікувало перелік компонентів, які містила в собі північнокорейська балістична ракета KN-23/KN-24. В озброєнні виявили іноземні деталі, вироблені в п’ятьох країнах: Китаї, США, Японії, Великій Британії та Швейцарії.