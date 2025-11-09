Столтенберг переживав, що телефонна розмова з ним може стати останньою для Зеленського

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, як на початку повномасштабного вторгнення Росії відхилив прохання Володимира Зеленського закрити небо над Україною. У своїх мемуарах, які цитує Times, Столтенберг назвав відмову закрити небо «болісним моментом».

За словами Столтенберга, на початку вторгнення у 2022 році Зеленський телефонував йому з бункера у Києві, на який наступали росіяни. Тоді президент заявив, що приймає рішення не надсилати наземні війська НАТО до України, але просить закрити небо.

Серед аргументів Зеленського було те, що НАТО раніше вже закривало повітряний простір. Втім, Столтенберг відмовив йому, пояснивши, що для закриття неба та убезпечення своїх літаків НАТО мусило б знищити російські системи ППО на території Білорусі та Росії.

«І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України», – сказав тоді Столтенберг.

За словами ексгенсека НАТО, тоді він боявся, що телефонна розмова із Зеленським може стати останньою для українського президента. Втім, Столтенберг все ще вважає рішення НАТО не надсилати війська до України правильним.

Водночас він визнав, що західна допомога Україні на початку повномасштабного вторгнення була «занадто малою і запізнілою». На думку Столтенберга, якби Україна мала достатньо військової підтримки, то можна було б уникнути повномасштабного вторгнення – експосадовець вважає, що Путін «дійшов би висновку, що вторгнення в Україну неможливе».